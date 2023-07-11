جلالة الملك يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد خورلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس خورلسوخ أوخنا عن أحر التهاني ، مشفوعة بأخلص المتمنيات "لشعبكم وبلدكم الصديق بمزيد النماء والازدهار".

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية ومنغوليا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز تعاوننا المشترك والدفع به نحو الأفضل".

(ومع 11/07/2023)