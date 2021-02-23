جلالة الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولفية، سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لصاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولفية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لشعب بروناي دار السلام الشقيق بمزيد التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة سانحة لأعبر لكم مجددا عن مدى اعتزازي بما يربط شعبينا من أواصر متينة قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، تلكم الأواصر التي ما فتئت تمثل حافزا قويا لبلدينا لمواصلة ترسيخ تعاونهما الثنائي ليشمل مختلف المجالات”.

(ومع 23/02/2021)