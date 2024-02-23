جلالة الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية، سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات، لسلطان بروناي دار السلام ولأسرته الملكية الجليلة بدوام الصحة والسعادة، ولشعب بروناي الشقيق باطراد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنمها مناسبة سانحة لأؤكد لجلالتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا معكم من أجل ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ببروناي دار السلام وتعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".

(ومع 23.02.2024)