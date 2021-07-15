جلالة الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لصاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية، سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لسلطان بروناي دار السلام عن تهاني جلالته الحارة مشفوعة بدعواته الخالصة له ولأسرته الكريمة بموفور الصحة والسعادة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أتمنى لشعب بروناي دار السلام الذي تربطه بالشعب المغربي علاقات أخوية متينة ومتميزة تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة".

ومع:15/07/2021