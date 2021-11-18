جلالة الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "يطيب لي وسلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني، أن أعرب لجلالتكم عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات، لكم شخصيا، بدوام الصحة والهناء، ولشعبكم الشقيق باطراد التقدم والرفاه، في ظل قيادتكم السديدة".

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن اعتزازه "بما يجمع شعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل"، مؤكدا جلالته، حرصه الوطيد "على ترسيخ علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين بلدينا، وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات لمافيه صالح شعبينا الشقيقين".

ومع 18/11/2021