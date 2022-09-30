جلالة الملك يهنئ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مسند إمارة دولة الكويت

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مسند إمارة دولة الكويت.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أعرب لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني بمناسبة تخليد الذكرى الثانية لتولي سموكم مسند إمارة دولة الكويت الشقيقة”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لسموكم التأكيد على ما يحدونا من حرص دائم ومشترك على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد ما يجمع بين بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة أساسها الأخوة الصادقة والتعاون المثمر والتضامن الفاعل، والارتقاء بها إلى أفضل المراتب استجابة لتطلعات شعبينا”.

وتضرع جلالة الملك إلى العلي القدير بأن يمتع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وأن يحقق للشعب الكويتي الشقيق، بقيادته الحكيمة، ما يصبو إليه من مزيد الرقي والرفاه.

(ومع 30/09/2022)