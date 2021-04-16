جلالة الملك يهنئ عاهلة مملكة الدنمارك بمناسبة عيد ميلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلة مملكة الدنمارك صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك لعاهلة مملكة الدنمارك عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإني لأشاطركن مشاعر الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة، معربا لكن عن بالغ اعتزازي بما يربط أسرتينا الملكيتين من وشائج الصداقة والتقدير المتبادل”.

ومع:16/04/2021