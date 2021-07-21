جلالة الملك يهنئ عاهلي بلجيكا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلي مملكة بلجيكا، صاحب الجلالة الملك فيليب وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية “يطيب لي، في غمرة احتفال مملكة بلجيكا بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والهناء”.

ومما جاء في هذه البرقية “إن ما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة ليشكل مكسبا مهما كفيلا بالإسهام في توطيد علاقات التعاون الممتازة بين بلدينا”.

ومع:21/07/2021