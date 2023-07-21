جلالة الملك يهنئ عاهلي بلجيكا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلي مملكة بلجيكا، صاحب الجلالة الملك فيليب وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية "يطيب لي، بمناسبة احتفال مملكة بلجيكا بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي لشعبكم بمزيد من التقدم والرخاء".

ومما جاء في هذه البرقية " وهي مناسبة لأجدد الإعراب لكم عن اعتزازي بما يجمع أسرتينا الملكيتين من أواصر قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يربط بلدينا من علاقات تعاون متميزة".

(ومع 21/07/2023)