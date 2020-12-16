جلالة الملك يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسية العيد الوطني لبلاده.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي، لعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب البحريني بموصول التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم الإعراب عن اعتزازي الكبير بما يربطنا شخصيا من وشائج الأخوة الصادقة، وبما نتقاسمه من حرص دائم على توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة والارتقاء بها إلى أفضل المراتب”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بصادق دعواتي لكم بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.

(ومع 16/12/2020)