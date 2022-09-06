جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة إسواتيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إسواتيني، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة، ومتمنياته الصادقة لصاحب الجلالة مسواتي الثالث بموفور الصحة والهناء، وللشعب الإسواتيني بمزيد النماء والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وهي مناسبة كذلك لأعبر لجلالتكم عن اعتزازي بروابط الصداقة المتينة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة إسواتيني، والتي نحرص سويا على تعزيزها، لما فيه خير شعبينا الصديقين".

(ومع 06/09/2022)