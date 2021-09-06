جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة إسواتيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إسواتيني، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة مقرونة بمتمنياته الصادقة لجلالة الملك مسواتي الثالث بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسواتيني بمزيد الازدهار والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وهي مناسبة لأجدد اعتزازي بروابط الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لجلالتكم حرصنا الدائم بالمملكة المغربية على تعزيز علاقاتنا الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات".

(ومع 06/09/2021)