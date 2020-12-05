جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة التايلاند بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن بودينتراتيباياوارانغكون، عاهل مملكة التايلاند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن بودينتراتيباياوارانغكون بموفور الصحة والهناء، وللشعب التايلاندي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ أشيد بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين بلدينا، فإني أؤكد لجلالتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك لتوطيدها وتعزيزها على مختلف الأصعدة، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 05/12/2020)