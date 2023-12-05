جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة التايلاند بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوشاويوهوا، عاهل مملكة التايلاند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة التايلاند عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التايلاندي بكامل الرخاء والازدهار.

وأضاف جلالته "إنني لعلى ثقة أن العلاقات الودية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بمملكة التايلاند ستواصل تطورها في مختلف المجالات، لبلوغ المستوى الأمثل الذي يرقى لتطلعاتنا المشتركة ولآمال شعبينا الصديقين".

(ومع 05/12/2023)