جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد و الملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "يطيب لي، ومملكة السويد تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث لجلالتكم بأطيب متمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق بموصول الرقي والنماء".

وأضاف جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أؤكد لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية ومملكة السويد، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا".

(ومع 06/06/2022)