جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا بالعيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس، عاهل مملكة النرويج، وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة احتفال مملكة النرويج بعيدها الوطني ، أن أبعث إلى جلالتكم بأحر تهانئي، مقرونة بأطيب متمنياتي، لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب النرويجي الصديق بمزيد التقدم والرخاء” .

وأضاف جلالة الملك “وإذ أشيد بما يجمعنا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل ، أعرب لجلالتكم عن مدى حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا ، لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

(ومع 17/05/2022)