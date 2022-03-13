جلالة الملك يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان

بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لقداستكم تقديري الكبير لجهودكم الخيرة في نصرة القيم الأنسانية الكونية، مؤكدا حرصي على مواصلة عملنا المشترك، في إطار التواصل الدائم بين المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان، من أجل الإسهام في ترسيخ مثل المحبة والأخوة والتسامح بين أبناء البشرية جمعاء، وتوطيد أسس السلم العالمي”.

وأضاف جلالته “وإذ أدعو الله تعالى أن يمتعكم على الدوام بحفظه وتوفيقه لمواصلة مهامكم الجليلة، أرجو أن تتفضلوا، قداسة البابا، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

ومع 13/03/2022