جلالة الملك يهنئ ملك الكامبودج بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ملك الكامبودج صاحب الجلالة نورودوم سيهاموني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للملك نورودوم سيهاموني ، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الكامبودي بالرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أعرب لجلالتكم عن ارتياحي لروابط الصداقة المتينة التي تجمع بين شعبينا ، فإني أؤكد لجلالتكم حرصي التام على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد علاقات التعاون الممتازة القائمة بين المملكة المغربية ومملكة الكامبودج” .

ومع:09/11/2020