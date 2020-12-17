جلالة الملك يهنئ ملك بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة جيغيمي خيسار نامجيل وانغتشوك ملك بوتان، وذلك بمناسية العيد الوطني لبلاده.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد نامجيل وانغتشوك ولأفراد أسرته الملكية بموفور الصحة والسعادة، ولشعب بوتان الصديق بمزيد من النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أؤكد لجلالتكم حرص المملكة المغربية على مواصلة العمل المشترك من أجل إثراء روابط الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين شعبينا”.

ومع:17/12/2020