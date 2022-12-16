جلالة الملك يهنئ ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي لملك مملكة البحرين “عن أزكى التهاني وأطيب المتمنيات للشعب البحريني بتحقيق ما يصبو إليه من وافر التقدم والعلاء، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “ولا تفوتني هذه المناسبة السعيدة دون أن أعبر لكم عن اعتزازي بما يجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من عرى الأخوة الراسخة والمودة والاحترام، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والمبنية على التعاون البناء والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل”.

(ومع 16/12/2022)