جلالة الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.



وضم ن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب التبريكات لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وأصدق دعواته لله تعالى بأن يديم عليهم نعم الصحة والعافية والهناء.

ومع 27 شتنبر 2023