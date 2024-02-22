جلالة الملك يهنئ ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس المجيد

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تخليد بلاده ليوم التأسيس المجيد.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن تهانئه الحارة لولي العهد السعودي، داعيا الله تعالى "أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترفل بأثواب العز والرفعة والرخاء".

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ أسأل الله عز وجل أن يديم على سموكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، ويلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم السامية تشدون أزر أخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو الملكي وأخي العزيز، بقبول فائق عبارات مودتي وتقديري".

(ومع 22.02.2024)