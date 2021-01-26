جلالة الملك يهنىء الحاكم العام لكومنويلث أستراليا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الحاكم العام لكومنويلث أستراليا السيد ديفيد هيرلي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني و المتمنيات للسيد ديفيد هيرلي بموفور الصحة والهناء، ولشعب أستراليا الصديق باضطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء أيضا في هذه البرقية “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي لأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لمعاليكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها وتوسيع مجالاتها، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.

ومع:26/01/2021