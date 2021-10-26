جلالة الملك يهنىء الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا السيد ألكساندر فان دير بيلين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني مقرونة بمتمنياته للسيد ألكساندر فان دير بيلين بموفور الصحة والسعادة وللشعب النمساوي بموصول التقدم والازدهار.

كما نوه جلالته، بالمناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية النمسا ، و"التي نحرص سويا على مواصلة تعزيزها وتطويرها بما يستجيب لتطلعات شعبينا المشتركة".

(ومع 26/10/2021)