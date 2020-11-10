جلالة الملك يهنىء السيد الحسن درامان واتارا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوت ديفوار

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد الحسن درامان واتارا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوت ديفوار.

ومما جاء في برقية، جلالة الملك، "يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية كوت ديفوار، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، وأطيب متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة مهامكم السامية في خدمة الشعب الإيفواري الشقيق".

وقال جلالة الملك في هذه البرقية "إن إعادة انتخابكم لولاية رئاسية جديدة لهو تقدير من الشعب الإيفواري للجهود التي تبذلونها من أجل تحقيق المزيد من المنجزات لبلدكم على درب التقدم والتنمية الاقتصادية".

وأضاف جلالة الملك "لقد تمكنت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار من بناء علاقات متينة للتعاون المثمر والتضامن الفعال. وفي هذا الصدد، أجدد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يجعل منها نموذجا للشراكة الناجحة بين بلدين إفريقيين".

وتابع جلالة الملك، في هذه البرقية، "وإذ أجدد لكم تهانئي، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمی عبارات تقديري ومودتي".

ومع:10/11/2020