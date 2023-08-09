جلالة الملك يهنىء رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة عيد استقلال بلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة عيد استقلال بلادها.



وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيدة حليمة يعقوب، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب السنغافوري بموصول الازدهار والرخاء.



ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا: "وأغتنمها مناسبة لأنوه بالمستوى الرفيع لعلاقات الصداقة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية سنغافورة، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواطلة عملنا المشترك من أجل توطيد هذه العلاقات، بما يخدم المصالح الاستراتيجية لبلدينا، ويستجيب لتطلعات شعبينا إلى مزيد من التقارب والتعاون المثمر في مختلف المجالات".



ومع: 09 غشت 2023