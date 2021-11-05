جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي مساء يوم السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء

علنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، سيوجه مساء يوم السبت ، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة ، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت 06 نونبر 2021م”.

ومع 05/11/2021