وضعية المرأة عرفت في عهد جلالة الملك ثورة هادئة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن وضعية المرأة عرفت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.

وأبرز السيد أخنوش في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أن المملكة راكمت، منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، مشددا على أن الاهتمام بحقوق المرأة شكل أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.

وأشار في هذا السياق، إلى تأكيد جلالة الملك على هذا التوجه في مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة، خاصة بالعالم القروي.

وسجل رئيس الحكومة أن “هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، “والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.

واعتبر في هذا الصدد أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة في حينها، شكلت ثورة مجتمعية هادئة “تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين”، مشددا على أن جلالة الملك، وصونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، “يأبى إلا أن يكون أول من ينبه إلى بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة” مستحضرا، تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية على أن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

وأبرز أن التجاوب مع النداء الملكي يتم من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية، مضيفا “نحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وأعرب السيد أخنوش عن يقينه بأن الاجتهاد الفقهي المغربي “سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية”.

وفي معرض تطرقه للمكتسبات الحقوقية التي تحققت للمرأة المغربية بفضل الرعاية الملكية الموصولة، توقف السيد أخنوش عند محطات بارزة من بينها، إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها “وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني بالمملكة”، وإصدار جلالة الملك سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، علاوة على فسح المجال للنساء لممارسة مهنة العدول بداية من سنة 2018.

من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بالجهود التي تبذلها المملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب انخرط بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، من خلال أطلاق مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وتابع أنه في إطار حرص المملكة على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022.

و خلص رئيس الحكومة إلى القول، إن هذه المنجزات “الفارقة” التي حققتها المملكة لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.

مجال التمكين الاجتماعي للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الحكومة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن مجال التمكين الاجتماعي للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الجهاز التنفيذي، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية المنشودة، وذلك بالموازاة مع الحصيلة الحكومية المرحلية “المشرّفة” للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأفاد السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية، مبرزا أن تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية مستقبلا، يعتبران من أهم الآليات المساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك.

لذلك، يتابع رئيس الحكومة، يتم التعجيل بتنزيل هذا الورش، وذلك تبعا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتسريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدها المغرب بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية.

وأبرز السيد أخنوش أنه إلى غاية استكمال كل مكونات هذا الورش الملكي، واصلت الحكومة برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، موضحا أنه تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

كما ستستفيد، وفقا لرئيس الحكومة، النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

وبحسب السيد أخنوش، سيتم ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

وفي سياق ذي صلة، شدّد السيد أخنوش على أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي.

وفي هذا الإطار، يتابع رئيس الحكومة، يأتي ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، والتي ستشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء.

وأشار إلى أن المغرب نجح في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 في المائة، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي “رعاية”.

على صعيد آخر، اعتبر السيد أخنوش أن الهدر المدرسي، إذا كان خصوصا في صفوف الفتاة القروية، ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة عبر الزمن، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، فإن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحد منها والمتضمنة في خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية يأتي في مقدمتها تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي عبر الاهتمام بالمدارس الجماعاتية، وتقوية التعليم الإعدادي في العالم القروي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ.

وتطرّق رئيس الحكومة في هذا الإطار، إلى توفير مراكز “الفرصة الثانية” للفتيات المنقطعات عن الدراسة لتمكينهن من الإدماج المدرسي أو المهني، معتبرا أن هذا البرنامج سيساهم في الرفع من نسب تمدرس الفتاة بمختلف الأسلاك التعليمية، ومن تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين، وكذا من تقليص الهدر المدرسي.

وسجّل السيد أخنوش أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة مكّنت من إعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، 42 في المائة منهم إناث، خلال الموسم الدراسي 2021-2022، وإدماج أكثر من 59 ألف تلميذة وتلميذ، منهم 36 في المائة إناث، في الوسط القروي، وذلك بفضل حملات التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر، وإرجاع أكثر من 50 في المائة من التلاميذ غير الملتحقين بالمدرسة.

في هذا السياق، أشاد السيد أخنوش بالتفوق الملحوظ للتلميذات في امتحانات البكالوريا، في تكريس واضح للمجهود التعليمي المتميز طيلة أطوار مسارهن الدراسي، منوّها بتميز فتيات مغربيات في مسابقة “الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2023″، التي مكّنت تلميذتين مغربيتين، شهر ماي الماضي، من احتلال المرتبة الأولى والثانية في هذه المسابقة الدولية.

وبالموازاة مع ما تحقق لفائدة المرأة المغربية، يؤكد السيد أخنوش، أولت الحكومة عناية خاصة للارتقاء بالممارسة الرياضية النسوية وتوسيع دائرة انتشارها في ربوع المملكة، مبرزا أن المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن في جميع المحافل والملتقيات الدولية الكبرى، ولم تكتف بالمشاركة العابرة فقط، بل احتلت مراكز متقدمة في الكثير من التظاهرات على المستوى القاري والدولي.

ونوّه في هذا السياق بالمشاركة “التاريخية” للمنتخب الوطني للسيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، التي نظمتها المملكة، وذلك بالعبور إلى الدور النهائي والتأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ، والتي ستجرى أطوارها، خلال الأيام المقبلة، بأستراليا ونيوزيلندا.

كما استحضر السيد أخنوش تأهل المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة للمونديال الذي نظم بالهند شهر أكتوبر الماضي، مشيدا كذلك بالأداء المشرف للمنتخب النسوي لكرة السلة خلال البطولة العربية التي أقيمت بمصر، حيث أكمل المنافسة وصيفا للبطولة.

وأكد أن “استقبال صاحب الجلالة لأعضاء الفريق الوطني المغربي، بعد الإنجاز التاريخي بقطر مرفوقين بأمهاتهم، يبقى لحظة تاريخية راسخة في الذاكرة الوطنية وتكريما لهؤلاء المغربيات الحريصات على تلقين أبنائهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، وتعبيرا عن المكانة التي يوليها جلالته للمرأة المغربية باعتبارها دعامة للأسرة والمجتمع عموما”.

الحكومة تعمل على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن ما تحقق لصالح المرأة من مكتسبات، “يخلق لدى الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود”، مشددا على أن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، “عززت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسهر على حسن تنفيذها وتنزيلها” .

وسجل رئيس الحكومة أن هذا التوجه عبرت عنه مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية، مؤكدا أن الحكومة منذ تنصيبها “لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، بل جعلت منه قضية في صلب اهتماماتها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية”.

وقال السيد أخنوش إن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.

وفي هذا السياق، أورد السيد أخنوش أن الحكومة بادرت في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وفي ظل هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، يتابع السيد أخنوش، انعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.

وأردف أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، مشيرا الى أنه يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب”التمكين والريادة للمرأة” و”الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن”، و”تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.

وأبرز السيد أخنوش أنه طُلِب من كافة القطاعات الوزارية المعنية، إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين ” حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية”.

الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج اقتناعا منها بأن التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج الدامجة للنساء، اقتناعا منها بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح السيد أخنوش،في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن الحكومة، وفي إطار خطتها للمساواة 2023 – 2026، أطلقت “برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.

كما أطلقت الحكومة، يضيف السيد أخنوش، برنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، وتعزيز مساهمة المرأة والرفع من نسبة نشاطها.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إلى حدود شهر يونيو المنصرم، استقبال أزيد من 38 ألف طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء- سطات، وفاس-مكناس، وكلميم -واد نون، والشرق، وطنجة -تطوان- الحسيمة، وسوس -ماسة، وبني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة -وادي الذهب.

وأكد على أن الحكومة واعية بأن بلوغ أهدافها لا يقتصر على توفير مزيد من فرص العمل للنساء، بل ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية، ومن بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة؛، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، وتطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالرفع من مساهمة المرأة في سوق الشغل.

من جهة أخرى، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت على تشجيع مقاربة النوع من خلال المنح المشتركة التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، وذلك من خلال من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.

وأضاف أنه في إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء وإحداث فرص الشغل لفائدتهن، تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 في المائة من إجمالي المستفيدين سنة 2022، مردفا أنه تم العمل أيضا على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش” لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث استفاد أزيد من 103.599 شخص، 30 في المائة منهم نساء تنتمي غالبيتهن للوسط القروي.

وسجل السيد أخنوش أن هذه البرامج تنضاف للمجهود المهم المبذول لتكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43 في المائة من شغيلته نساء، لافتا إلى أن مخطط التسريع الصناعي سمح بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50 في المائة من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020.

كما أكد السيد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 في المائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 في المائة حاليا، وفي إحداث 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.

وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كان محط إشادة دولية واسعة، مبرزا أن المملكة حققت المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحصولها على 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون سنة 2023.

وخلص إلى القول: “إن الحكومة ستواصل بكل عزيمة وإصرار سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسب النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تزخر بها المملكة”.

(ومع 17/07/2023)