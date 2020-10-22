جمهورية إفريقيا الوسطى تجدد دعمها لمغربية الصحراء

جددت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيدة سيلفي بايبو تيمون، يوم الخميس بالرباط، دعم بلادها لمغربية الصحراء.

وقالت رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت تتحدث خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، "للمملكة المغربية كامل دعمنا" في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما عبرت السيدة بايبو تيمون، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، عن امتنان حكومة وشعب إفريقيا الوسطى، للاهتمام الثابت الذي ما فتئ يوليه المغرب للوضع في هذا البلد الإفريقي، مشيرة إلى أن المغرب يعد، على مستوى التعاون الثنائي، "من بين الشركاء المميزين لجمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضافت "أستطيع أن أؤكد لكم أن تحدياتنا مشتركة وأن دعم جمهورية إفريقيا الوسطى للجهود التي يقودها المغرب سيبقى ثابتا"، منوهة، بهذا الصدد، بالدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه المملكة لبلادها، خاصة في إطار البرامج الأمنية من خلال تواجد تجريدة مغربية ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، إلى جانب الدعم الإنساني والاقتصادي (إعادة تأهيل مستشفى، استئناف الخطوط الملكية المغربية لرحلاتها باتجاه بانغي في الأيام المقبلة)، عروض المنح والتكوين لفائدة طلبة إفريقيا الوسطى، فضلا عن الانعقاد المنتظم لهيئات التشاور.

(ومع 22/10/2020)