جمهورية الطوغو تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

افتتحت جمهورية الطوغو، يوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك مرة أخرى دعمها المتواصل للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الطوغولي السيد روبرت دوسي، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج.

ويعكس افتتاح هذه التمثيلية الدبلوماسية الدعم المتواصل لجمهورية الطوغو للوحدة الترابية للمملكة المغربية والروابط القوية التي تجمع بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس جمهورية الطوغو السيد فور ايسوزيما غناسينغبي.

وبهذه المناسبة وقع السيدان ناصر بوريطة وروبرت دوسي اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية. وعرف حفل تدشين القنصلية العامة لدولة الطوغو بمدينة الداخلة، حضور عدة شخصيات من بينها على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، إضافة إلى دبلوماسيين معتمدين بالداخلة، ومنتخبين ومسؤولين محليين. وقد شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية دبلوماسية قوية تميزت بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بلغت الى اليوم 27 قنصلية عامة منها 15 بمدينة الداخلة، و12 بمدينة العيون.

(21/07/2022)