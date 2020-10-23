جمهورية غينيا الاستوائية تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

فتحت جمهورية غينيا الاستوائية، يوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة. وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره من غينيا الاستوائية، السيد سيميون أويونو إيسونو أنج.

ويتعلق الأمر بسابع تمثيلية دبلوماسية بالداخلة، بعد القنصلية العامة لغامبيا التي فتحت في سابع يناير الماضي، والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في 17 من الشهر نفسه، والقنصلية العامة لجيبوتي التي تم فتحها في 28 فبراير المنصرم والقنصلية العامة لليبيريا التي فتحت في 12 مارس الماضي، والقنصليتين العامتين لبوركينا فاسو وغينيا بيساو، اللتين فتحتا اليوم الجمعة.

(ومع 23/10/2020)