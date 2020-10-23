جمهورية غينيا بيساو تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

فتحت جمهورية غينيا بيساو، يوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته بغينيا بيساو، السيدة كارلا باربوزا.

ويتعلق الأمر بسادس تمثيلية دبلوماسية بالداخلة، بعد القنصلية العامة لغامبيا التي فتحت في سابع يناير الماضي، والقنصلية العامة لغينيا التي شرعت في تقديم خدماتها في 17 من الشهر نفسه، والقنصلية العامة لجيبوتي التي تم فتحها في 28 فبراير المنصرم والقنصلية العامة لليبيريا التي فتحت في 12 مارس الماضي، والقنصلية العامة لبوركينا فاسو التي فتحت أيضا اليوم الجمعة.

(ومع 23/10/2020)