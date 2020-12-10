جمهورية هايتي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

جددت جمهورية هايتي يوم الخميس بالرباط، عن طريق وزيرها للشؤون الخارجية والمعتقدات السيد كلود جوزيف، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة.

وأكد السيد جوزيف في تصريح للصحافة عقب محادثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، "نحن ندعم، الوحدة الترابية للمغرب، وقد قلنا ذلك بوضوح"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم المغرب في المحافل الدولية.

وأبرز من جهة أخرى أن المغرب شريك حقيقي لهايتي، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيد بوريطة شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز دينامية العلاقات الثنائية.

وقال "سنواصل العمل سويا مع وزير الشؤون الخارجية لإعطاء توجهات جديدة لهذه العلاقة القائمة منذ ثلاثين سنة (بين البلدين).

ومع:10/12/2020