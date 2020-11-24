جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الثلاثاء، أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.

وقالت الوزارة، في بلاغ، إن وزير الشؤون الخارجية بجمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي، عن رغبة بلاده في "فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، بجنوب المملكة المغربية".

وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتتح قنصلية بالصحراء المغربية.

ومع:24/11/2020