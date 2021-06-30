حملة وطنية على مدى شهر كامل للعرفان بمجهودات مهنيي الصحة

تطلق وزارة الصحة ، بداية من يوم الأربعاء وحتى 31 يوليوز المقبل ، حملة وطنية للإشادة والعرفان بمجهودات كافة مهنيي الصحة، عبر العديد من المحتويات السمعية والبصرية التي ستبث على أمواج الإذاعة والتلفزة، وعلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة ، وفق بلاغ للوزارة ، "اعتزازا بالجهود الجبارة والت ضحيات الجسام التي بذلتها، ولاتزال تبذلها، الأطر الصحية بكل فئاتها"، رغم الصعوبات والإكراهات التي تعتري المنظومة الوطنية للصحة ، بغرض تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين وضمان استمراريتها.

كما تنظم هذه الحملة الوطنية "تقديرا للتواجد المشرف والبطولي" لهذه الأطر في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء خلال جائحة كورونا، وكذا انخراطها في الحملة الوطنية للتلقيح "بحس عال من المسؤولية وروح التضحية والالتزام بقيم المواطنة"، في ظرفية صعبة واستثنائية، يطبعها الخوف والقلق وخطر العدوى.

من جهة أخرى، فإن هذه المبادرة ، يتابع البلاغ ، تأتي كذلك في إطار تثمين كفاءات الرأسمال البشري العامل بالقطاع الصحي "باستحضار أبرز محطات استنفاره وتعبئته ونجاحاته الكبيرة التي راكمها بكل حنكة ومهنية، والاعتراف بالدور المنوط به في سبيل إنجاح الورش الملكي المرتقب لإصلاح المنظومة الوطنية للصحة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصحي الجديد ببلادنا".

(ومع 30/06/2021)