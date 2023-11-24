خارطة طريق السياحة 2023-2026: اللجنة الوطنية للنقل الجوي تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الوطنية للنقل الجوي، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الأول تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.



وأشار بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أنه تم إنشاء هذه اللجنة في إطار الحكامة الجديدة لخارطة الطريق السياحية 2023-2026، من أجل إحداث المزيد من التآزر والتناسق في عمل مختلف الجهات الفاعلة في القطاع السياحي، مبرزا أن تفعيل مختلف أوراش خارطة الطريق هذه يتواصل بشكل نشط، خاصة في مجال النقل الجوي.



وأورد المصدر ذاته أن الوزيرين رحبا، خلال هذا الاجتماع، بالانتعاش الجيد لقطاع النقل الجوي، والذي ساهم بشكل كبير في الأداء السياحي للمملكة، بحيث بلغ عدد السياح رقما قياسيا قدره 12,3 مليون سائح نهاية أكتوبر 2023.



كما أكدا التزام الوزارتين بإنجاح مشاريع هذه اللجنة، التي تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أهداف خارطة الطريق السياحية. ومن ثم، شدد الوزيران على اتباع مقاربة منسقة وتشاركية ضرورية لتنسيق أشغال مختلف الأطراف المعنية وإحراز تقدم سريع في مختلف المشاريع الاستراتيجية.



وتدارست اللجنة الوطنية للنقل الجوي بشكل معمق كافة المواضيع التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية. كما حددت المتطلبات الأساسية لأجل السير الجيد للجلسات المقبلة، ولاسيما منهجية العمل بين الفرق، وكذا تبادل البيانات والمؤشرات في قطاعي النقل الجوي والسياحة.



كما شارك في هذا الاجتماع عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وحبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، ولحسن زلماط، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.



ومع: 24 نونبر 2023