خبير: الدينامية القوية للتنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، عنصر أساسي للسلام والاستقرار الإقليميين

أكد الخبير وعضو المنظمة السويسرية غير الحكومية "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية المستدامة"، السيد نور الدين عباد، يوم الأربعاء بجنيف، أن دينامية التنمية الاجتماعية السوسيو-اقتصادية القوية التي تشهدها الصحراء المغربية، تشكل عنصرا رئيسيا للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأوضح السيد عباد في معرض حديثه عبر تقنية الفيديو في إطار الدورة الـ A

وقال "بصفتنا ممثلين للمجتمع المدني، نرحب على نحو إيجابي بالمبادرات التي تم تنفيذها لضمان حق السكان الذين يعيشون بالصحراء في التنمية، باعتبارها ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب هو "المقترح الوحيد ذو المصداقية والميهكل، قصد تمكين ساكنة الصحراء بأكملها من التمتع بمستقبل يعمه الاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة المشتركة".

ومع:10/03/2021