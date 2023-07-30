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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد

خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد - تطوان، 29/07/2022
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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد 29/07/2018
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد
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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى 65 لثورة الملك والشعب 20/08/2018
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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة 12/10/2018
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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء - 06/11/2018
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خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد 29/07/2019
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد - 29/07/2019
الثلاثاء 30 يوليوز 2019
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