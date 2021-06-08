دبلوماسي أمريكي : العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة قوية وعميقة

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد دايفيد غرين، مساء يوم الاثنين ، بالدار البيضاء، أن العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قوية وعميقة.

وقال السيد غرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وقناتها الإخبارية M24 وإذاعتها ريم راديو، بمناسبة حفل تخليد الذكرى ال 15 لاتفاقية التبادل الحر المغرب-الولايات المتحدة، إن "العلاقات المغربية الأمريكية، الدبلوماسية والاستراتيجية، "قوية وعميقة، ونحن نفتخر بقيمة هذه العلاقات العريقة".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه "في هذه السنة تحديدا، نحتفل أيضا بالذكرى المائوية الثانية لتأسيس المفوضية الأمريكية في طنجة، وهو الحدث الذي يعد رمزا حيا لعمق العلاقات الثنائية"، معربا عن قناعته الأكيدة بأن هذه العلاقات ينتظرها "مستقبل واعد وأفضل على كافة المستويات".

وشدد، بالمناسبة، على أن مجالات التعاون بين البلدين متنوعة وعديدة، وأن هناك دائما آفاقا جديدة للعمل المشترك، قائلا "إننا داخل سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وفي القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء نعمل باستمرار من أجل تعزيز وتعميق العلاقات بين بلدينا".

ومع:08/06/2021