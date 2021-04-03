دبلوماسي أمريكي : الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم تطوير المجال الرياضي في المملكة المغربية

قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد دايفيد غرين ، يوم الجمعة بسلا ، إن بلاده ملتزمة بدعم تطوير المجال الرياضي في المملكة المغربية.

وأكد السيد غرين ، في كلمة له خلال حفل الإعلان عن مشاركة نادي جمعية سلا في دوري العصبة الافريقية لكرة السلة ، المقرر إجراؤها في 16 ماي المقبل في رواندا ، أن هذا التعاون يهم عدة برامج تستهدف الشباب بهدف تقوية قدراتهم وخاصة في مجال الريادة . وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن إجراء هذه البطولة كان قد شهد عملية طويلة شهدت بانتشار وباء "كورونا" ، منوها بإرادة وجهود جميع الأطراف لتنظيم هذا الحدث الرياضي لأول مرة في القارة الإفريقية.

من جهته ، أشار الرئيس المنتدب لنادي جمعية سلا لكرة السلة ، السيد عبد الرؤوف بن طالب ، في تصريح صحفي ، إلى أن هذا الحفل يبرز متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في العديد من المجالات ، خاصة الرياضة التي تضطلع بدور في الدبلوماسية الموازية.

وقال إنه رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، من خلال هذه التظاهرة الرياضية، تروم تطوير اندماج الشباب عبر الرياضة وغرس قيم المواطنة النبيلة .

وأوضح أن فريق جمعية سلا ، ممثل المغرب في هذه البطولة ، يهدف إلى تمثيل المملكة على أحسن وجه خلال هذا الحدث الذي ينظم تحت إشراف رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة والاتحاد الدولي للعبة ، مضيفا أن هذا الحفل سيكون شاهدا على ريادة المملكة على المستوى الافريقي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار السيد بن طالب إلى أن مشاركة السفارة الأمريكية بالمغرب والرابطة الامريكية لكرة السلة في هذا الحفل يعد دليلا على مكانة المملكة وريادتها في عدة مجالات، وخاصة في المجال الرياضي.

من جهته ، أكد النجم السابق للدوري الامريكي للمحترفين سام فينسينت أن الرابطة مستعدة لمواصلة تطوير التعاون مع كرة السلة المغربية ، مشيرا إلى أن جمعية سلا بتركيبتها البشرية ومسيريها قادرة على الفوز بهذا الدوري.

وبحسب نجم بوسطن سيلتيكس وسياتل سوبرسونيكس وشيكاغو بولز،فإن مشاركة الرابطة في هذه المسابقة ستسمح للأجيال الشابة بتطوير مهاراتهم الرياضية والشخصية ، مضيفا أن هذا من شأنه التأثير بشكل إيجابي على المجتمع بأكمله.

و سيتم افتتاح الموسم التاريخي الأول للدوري في 16 مايو المقبل بقاعة ارينا للرياضات بالعاصمة الرواندية كيغالي إذ يتنافس في الدوري الجديد 12 فريق ا من جميع أنحاء إفريقيا، على أن تجرى المباراة الختامية في 30 مايو.

ويعد دوري أفريقيا لكرة السلة BAL، نتاج شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) ،والرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA ) علما أنه يمثل أول مشاركة لهذه الهية الرياضية العالمية في تنظيم دوري خارج أمريكا الشمالية.

(ومع 02/04/2021)