دورة استثنائية.. مجلس النواب يعقد غدا الجمعة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة

يعقد مجلس النواب ، غدا الجمعة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، المدرجة ضمن أعمال الدورة الاستثنائية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة العمومية، التي ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما يتعلق الأمر ، يضيف المصدر ذاته، بالدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس.

(ومع 04/03/2021)