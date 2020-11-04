دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح قنصلية عامة لها بالعيون

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون، تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني، واليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

(ومع 04/11/2020)