دولة الإمارات تأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص دولة الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها.

وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن دولة الإمارات “لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب، و إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وذكر أن الإمارات “ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين، وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية”.

ويوم الثلاثاء أعلن وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحفي أن بلاده قررت من جانب واحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ومع:25/08/2021