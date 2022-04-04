دول مجلس التعاون تبحث تنفيذ مشاريع مع المغرب في المجال البيئي

بحث الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، يوم الأحد، تنفيذ مشاريع التعاون في المجال البيئي مع عدد من الدول من بينها المغرب.

وناقش الوزراء أيضا خلال اجتماعهم الـ 24 عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي (دولة الرئاسة) عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، خطوات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والمستجدات حول إطلاق البوابة البيئية الخليجية، إضافة إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة.

وتربط المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات وبرامج في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، تضمنتها الخطة التفصيلية للتعاون الموقعة بين الجانبين في هذا المجال.

كما تتضمن هذه الخطة التفصيلية تبادل المعلومات والخبرات حول الدراسات والبحوث في مجال الإدارة البيئية المستدامة، وإدارة المناطق الساحلية، وفي مجال الطوارئ البيئية وإدارة الأزمات البيئية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجال التشريعات والقوانين واللوائح البيئية والتخطيط البيئي.

(ومع 04/04/2022)