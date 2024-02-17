رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مستحقة بالنظر إلى دورها كعنصر استقرار في المنطقة (السيد بوريطة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مستحقة بالنظر إلى دورها كعنصر استقرار في المنطقة.



وقال السيد بوريطة في تصريح للموقع الإخباري الموريتاني (صحراء ميديا) على هامش القمة الإفريقية المنعقدة اليوم بأديس أبابا، "إن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي هي رئاسة مستحقة بالنظر إلى دور موريتانيا، ودور فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كعنصر استقرار في المنطقة وكفاعل إيجابي حول مجموعة من القضايا التي تعرفها القارة الإفريقية". وأبرز في ذات التصريح أن "المغرب كان من داعمي هذا الترشيح، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من علاقات الجوار، والعلاقات الثنائية القوية التي تربط المملكة المغربية وموريتانيا". وخلص إلى أن الرئيس الموريتاني "يعرف أن بإمكانه الاعتماد على دعم المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، حتى تكون هذه الرئاسة ناجحة". و تتولى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اعتبارا من اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.



ومع: 17 فبراير 2024