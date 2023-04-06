رئيسة لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تجري مباحثات مع سفير أستراليا بالرباط

عقدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، السيدة نائلة مية التازي، اليوم الأربعاء، لقاء مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالرباط، السيد مايكل كاتس.



وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذا اللقاء شكل مناسبة استعرض من خلالها الجانبان متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة لتطويرها في مختلف المجالات.

وأكدت السيدة التازي خلال هذا اللقاء على ضرورة خلق دينامية اقتصادية متنوعة، مشيرة في هذا السياق إلى دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب كإطار مواكب لهذه الدينامية. وأبرزت تركيبة مجلس المستشارين واختصاصاته وفق دستور 2011، داعية إلى ضرورة تفعيل دور مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأسترالية لما لها من أهمية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في البلدين، فضلا عن تعزير الشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والفلاحي والبيئي، والاهتمام أيضا بالبعد الثقافي والسياحي واستثمار كل الفرص المتاحة. واقترحت رئيسة اللجنة، بحسب البلاغ، وضع برنامج لتبادل الزيارات بين لجنتي الخارجية بمجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الأسترالي لتقاسم التجارب و الخبرات المكتسبة، داعية إلى بلورة شراكات متعددة الأبعاد من الناحية الثقافية والثراتية بين البلدين لخلق تقارب بين الشعبين المغربي الأسترالي.

من جانبه أشاد السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالرباط بالعلاقات الثنائية بين البلدين والزخم التاريخي لها، مؤكدا على الرغبة الملحة في تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

وثمن السيد كاتس النتائج الإيجابية للتعاون في المجال الفلاحي والتقني بين البلدين، داعيا إلى ضرورة الانفتاح على كافة الفرص والإمكانيات المتاحة،وإحداث شراكة وتعاون في مجال النقل الجوي لتحفيز البعد السياحي. وسجل البلاغ أن الجانبين أكدا خلال هذا اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، مسجلين أهمية البعد البرلماني في تعميق العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات.

ومع: 05 أبريل 2023