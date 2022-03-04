رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور الكبير الذي يضطلع به جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية

شاد رئيس البرلمان العربي، السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالدور الكبير الذي يضطلع به جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية. وذكر مجلس النواب في بلاغ صحفي، أن السيد العسومي أعرب خلال استقباله والوفد المرافق، من طرف رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي اليوم الخميس، بمقر المجلس، عن "امتنانه وتقديره للدور الكبير الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضايا العربية والإشكاليات التي تهم الشأن العربي".

وأضاف البلاغ، أن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي تطرق خلال هذا اللقاء، لدور البرلمان العربي باعتباره في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا موقف البرلمان العربي الداعم لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، ومستشرفا آفاق تعاون جديدة بين المؤسستين التشريعيتين.

كما توقف المسؤول ذاته عند جهود البرلمان العربي في دعم الشعوب العربية والمصالح العربية، منوها بالدينامية والاسهام الجاد والفعال للبرلمانيين المغاربة داخل مؤسسة البرلمان العربي، داعيا إلى تثمين هذه الجهود وتنويع سبل التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

من جهته، رحب السيد الطالبي العلمي بالسيد العسومي والوفد المرافق، معربا عن شكره وامتنانه لمواقف البرلمان العربي الداعمة للمملكة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، داعيا إلى عقد الدورة القادمة للبرلمان العربي بالمملكة.

ونوه رئيس مجلس النواب بانخراط البرلمانيين عن مجلسي النواب والمستشارين للدفاع عن القضايا والمصالح العربية، خاصة في ظل مناخ يتسم بعدة تحديات صحية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بجائحة كوڤيد 19، مؤكدا أن هذه التحديات تحتاج لتوحيد الرؤى والجهود داخل المنظمات الدولية لتجاوز العقبات المطروحة.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال حقوق الانسان والتجارب التشريعية وادماج المرأة في الحقل السياسي، إلى جانب العديد من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء هذه المؤسسة البرلمانية، بزيارة عمل للمملكة لحضور أشغال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي يحتضنها مجلس المستشارين.

ومع 03/03/2022