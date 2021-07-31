رئيس البرلمان العربي يشيد بما حققه المغرب من إنجازات تنموية تحت قيادة صاحب الجلالة

أشاد رئيس البرلمان العربي ، عبد الرحمن العسومي،بما حققته المملكة المغربية من إنجازات تنموية غير مسبوقة تبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما ثمن العسومي في بيان يوم الجمعة، "السياسات الحكيمة والمتوازنة لجلالة الملك والتي عززت من الدور العربي والإقليمي والدولي للمملكة المغربية".

وهنأ رئيس البرلمان العربي ،صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مؤكدا أنها "مناسبة وطنية عزيزة على كل مغربي وعربي، وت جسد معاني البيعة والوفاء لقائد البلاد ورمز وحدتها وسيادتها".

وعب ر رئيس البرلمان العربي عن أصدق التمنيات لجلالة الملك وللشعب المغربي بموفور الصحة ودوام العافية، وبدوام الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

ومع:30/07/2021