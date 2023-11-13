رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بالتزام المملكة بتحقيق التكامل الإفريقي تحت قيادة صاحب الجلالة

أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بالتزام وانخراط المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأجل تحقيق التكامل الإفريقي.

وأكد السيد أديسينا، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد دورة 2023 من منتدى الاستثمار الإفريقي، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط وملتزم بشكل كامل في كل ما يتعلق بالتكامل الإقليمي".

وأبرز رئيس البنك أن "المغرب يستثمر الكثير في إفريقيا، وتجربته جديرة بالاقتسام"، مستشهدا في هذا السياق بمثال الطاقات المتجددة.

ووفقا السيد أديسينا ، فإن تجربة المغرب الناجحة على مستوى مجمع "نور ورزازات"، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، سيمكن البنك الإفريقي للتنمية من إطلاق مشاريع مماثلة في إفريقيا، وذلك في إطار مشروع "Desert to Power" الذي يروم توفير الطاقة لـ 250 مليون شخص في البلدان التي يتكون منها الشريط الساحلي، عبر استخدام مصادر الطاقة المتاحة بوفرة في المنطقة.

وقال إن "المثال الآخر يتمثل في تشييد الموانئ والمناطق الصناعية، والمناطق المينائية-الصناعية"، داعيا إلى إعادة النظر في كافة الموانئ بإفريقيا من خلال اعتماد المقاربة المنتهجة في طنجة المتوسط.

وذكر بأن البنك الإفريقي للتنمية يستثمر كذلك في المجمع المينائي "الناظور غرب المتوسط"، الذي "يحظى بحق أهمية بالغة".

وأعرب عن سعادته "بزيارة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وكان مذهلا ما رأيته هناك، وكيف يتم استخدام المعلومات الرقمية في جميع التكوينات".

وفي ما يتعلق بانعقاد هذا المنتدى، حرص السيد أديسينا على توجيه الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمتيع هذا المنتدى برعايته السامية، قائلا في هذا الصدد "إنه لشرف كبير لنا".

وأشار إلى أن "هذه الدورة من منتدى الاستثمار الإفريقي قد حققت نجاحا كبيرا، بحوالي 34,82 مليار دولار من فوائد الاستثمار المتراكمة. وبالتالي، فإننا راضون للغاية".

وأفاد المسؤول بأنه "قد تمت مناقشة العديد من المشاريع المغربية ضمن غرف المجالس، على غرار "الناظور غرب المتوسط" بمبلغ 4,5 مليار دولار، وحوالي 5,6 مليار دولار للخطوط الملكية المغربية، بهدف الاستثمار في الطائرات وتحسين تنافسية الشركة"، مشيرا إلى أنه تم تقديم مشاريع أخرى حظيت باهتمام المستثمرين.

(ومع 13.11.2023)