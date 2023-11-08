رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بصمود المغرب في مواجهة زلزال الحوز

أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، اليوم الأربعاء بمراكش، بصمود المغرب في مواجهة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة.



وقال السيد أديسينا، خلال افتتاح منتدى الاستثمار الإفريقي، إن "الشعب المغربي قادر على الصمود. لقد استضفتم الجموع العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ بضعة أسابيع، وها أنتم تستضيفوننا في إطار منتدى الاستثمار الإفريقي".



وبحسب رئيس البنك الإفريقي للتنمية ، فإن إجراءات الإغاثة السريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة المغربية بعد الزلزال مكنت من إنقاذ الأرواح، وقدمت للمتضررين دعما فوريا وأحيت الخدمات الحيوية.



كما اغتنم السيد أديسينا هذه الفرصة ليؤكد للحكومة المغربية الدعم الجماعي الدائم الذي يقدمه بنك التنمية الأفريقي لجهود الإنعاش، معلنا أن "البنك يعتزم تمويل مشاريع متعددة بالمغرب في سنة 2023، بقيمة 782 مليون أورو".



من جهة أخرى، سلط رئيس البنك الإفريقي للتنمية الضوء على أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم "نور ورزازات"، مشيرا إلى أن إفريقيا تمتلك أكبر مصادر الطاقة المتجددة في العالم، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.



وتعرف دورة 2023 من منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.



ويعد المنتدى، المنظم هذه السنة تحت شعار "تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا "، أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لاسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة.



ويشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى، الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.



ومع: 08 نونبر 2023